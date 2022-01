Dal Governo un contributo anche ai comuni della penisola sorrentina per opere di manutenzione stradale straordinaria

Dal Ministero dell’Interno arriva un contributo straordinario a tutti i Comuni italiani che potranno utilizzare le risorse messe a disposizione per interventi di manutenzione stradale, dei marciapiedi e di arredo urbano. Per il 2022 sono stati assegnati i seguenti contributi in rapporto al numero degli abitanti.

A beneficiare dei contributi messi a disposizione dal Governo anche i comuni della Penisola Sorrentina. Vico Equense è la città che riceverà la somma più alta pari a 125.000 euro. A Massa Lubrense, Sorrento e Piano di Sorrento andranno 60.000 euro cadauno. Mentre a Meta e Sant’Agnello assegnati 25.000 euro cadauno.

Per il 2023 i Comuni otterranno un contributo pari al 50% del finanziamento erogato nel 2022. I Comuni dovranno iniziare i lavori entro il 30 luglio 2022 (ed entro il 30 luglio 2023) pena la decadenza dal beneficio che comunque è soggetto al monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) che può anche revoca il finanziamento, in toto o in parte, in caso di mancato o parziale utilizzo.