Da Positano e Praiano incubo tamponi, per farli all’USCA tre ore di viaggio per Tramonti

Da Positano e Praiano un appello a fare i tamponi, non si può arrivare fino a Tramonti. Arrivano in redazione molte proteste dai cittadini che chiedono la possibilità di fare tamponi, non a pagamento, per poter controllare la presenza del Covid. Per fare i tamponi gratis da Positano bisogna arrivare a Tramonti, praticamente un viaggio di oltre tre ore, andata e ritorno, con i mezzi pubblici ( guardate orari SITA e le coincidenze, parliamo di mezzi pubblici perchè la legge ritiene sempre che i collegamenti pubblici sono il riferimento per la distanza oraria di un luogo, ndr ) , di oltre due ore con l’auto. Uno strazio incomprensibile per i cittadini. A quanto pare l’USCA è sommersa da richieste di tamponi nella sede stabile a Tramonti, dalla mattina alla sera, e sono solo in cinque. Precedentemente l’USCA, quella militare, si trovava a Maiori , che era sicuramente preferibile come zona raggiungibile , pensate che si fa prima ad andare a Salerno per l’autostrada che andare a Tramonti da Positano e in questi giorni di festa è davvero una situazione difficile da gestire. Manca il personale e quindi sarà difficile fare gli USCA mobili sul territorio. Questo allungherà i tempi di attesa, e le quarantene, per i tamponi. Non è colpa dell’ASL di Salerno o della Regione Campania, almeno non solo, è il sistema che sta implodendo. Spingere a fare tutti tamponi e vaccini sta portando a un corto circuito, mentre ci si concentra a combattere i no vax, i vaccinati non riescono a farsi il vaccino e chi vuole controllarsi il covid non riesce a farsi il tampone . Le farmacie da Positano ad Amalfi e Ravello e il resto della Costiera amalfitana hanno comunque i tamponi antigenici , i laboratori privati, a differenza della Penisola sorrentina, finiti per Capodanno, dispongono dei molecolari. Chi non vuole gravare sul bilancio familiare con spese di tasca propria sarà costretto ad aspettare. Bisogna portare pazienza è quello che consigliamo a chi vuole farsi subito vaccino e tampone, situazione davvero difficile , oggettivamente, senza voler dar colpe a nessuno, forse è anche per questo che il Governo ha deciso di sbloccare le quarantene, in una sorta di “tana libera tutti”, onde evitare la totale impasse. Sta ai cittadini cercare di essere responsabili serenamente nella loro vita quotidiana.