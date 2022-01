Da lunedì via ai lavori sulla Sorrento-Massa: nuovo asfalto e luci . Ne parla Massimiliano D’Esposito in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Prenderanno il via lunedì prossimo i lavori per la messa in sicurezza di via Partenope, la strada che dal centro di Massa Lubrense arriva fino al confine con il territorio comunale di Sorrento. Prima di procedere con il rifacimento del manto di asfalto, l’amministrazione comunale, d’accordo con la Gori e l’Enel, ha deciso di eseguire gli interventi di rifacimento di alcuni sottoservizi e l’interramento di diverse linee aeree. A quel punto la ditta aggiudicataria provvederà alla sistemazione del nuovo tappetino ed alle opere per l’efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione. Il progetto, redatto dal settore Manutenzione del Comune di Massa Lubrense, prevede una spesa di oltre un milione di euro, finanziata attraverso la vittoria di un bando della Città Metropolitana di Napoli. «Ci rendiamo conto delle difficoltà dei nostri concittadini per le condizione del tratto stradale tra Sorrento e Massa Lubrense spiegano con una nota il sindaco Lorenzo Balducelli e l’assessore alla Manutenzione Domenico Tizzano purtroppo abbiamo accumulato ritardi perché ci siamo interfacciati con Enel che dovrà compiere consistenti lavori sul nostro territorio e fortunatamente siamo riusciti a fare in modo che la posa delle nuove linee elettriche venga realizzata prima dei nostri lavori e senza l’esigenza di dover poi intervenire sulla pavimentazione una volta rifatta. Contavamo di iniziare ai primi di novembre, ma dal 6 novembre al 12 dicembre si sono alternate ben 22 giornate di pioggia ed onestamente non ci è sembrato proprio il caso di chiudere la Sorrento-Massa. Abbiamo preferito non compromettere le feste natalizie per poi avere un cantiere fermo per pioggia».



GLI INTERVENTI Ora, sperando che il meteo non faccia i capricci, è finalmente arrivato il momento di iniziare i lavori che porteranno anche alla realizzazione della pubblica illuminazione nel tratto di strada provinciale tra il confine con Sorrento e l’intersezione che porta verso Marina di Puolo. «Dopo la partenza dei lavori della Sorrento-Massa – conferma Tizzano – procederemo con la Massa-Sant’Agata e la Nerano-Marina del Cantone. Poi avvieremo il risanamento stradale nella zona della frana frana di via La Cava e di via Caselle, il rifacimento di via Nula, il restauro dei lavatoi di Torca, con i lavori del nuovo marciapiede di Torricella, il risanamento del ponte di via Vincenzo Maggio e la piantumazione di nuovi alberi sul doppio Corso a Sant’Agata e presso il parcheggio Centro cinque».