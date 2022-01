Da Furore a Vicenza “Da Angelo” il primo ristorante di pesce e non solo con i sapori della Costiera amalfitana

Da Furore a Vicenza “Da Angelo” il primo ristorante di pesce e non solo. La bella notizia di inizio anno 2022 dal nostro amico giornalista Gaetano Milone “Siamo in un ristorante eccezionale con radici dalla vostra Costa d’ Amalfi”, ci riferisce Gaetano che entusiasta ci passa Marilena Caramante con il papà Giovanni Caramante dal ristorante “Da Angelo” di Ospitaletto Vicenza “Siamo qui dal 1978, noi lavoriamo sempre . Il nostro è stato il primo a fare il pesce, perchè mio zio Angelo che ha aperto il ristorante ha lavorato a Capri e in Costiera amalfitana ” Il nostro messaggio per il 2022 è “Ce la faremo” A completare la grande squadra Caramante Pasquale, figlio di Giovanni, e Silvia Fabiani. La famiglia Caramante si trasferisce nel 1978 da un paesino della costiera Amalfitana. Angelo e i due fratelli Tonino e Giovanni cucinano da oltre 40 anni mantenendo tradizione, sapori e profumi della Costiera “Ieri sera abbiamo assaggiato un risotto ai frutti di mare straordinario e anche la pizza è eccezionale”, ci conferma Gaetano