Covid: tre decessi al Rummo, tra loro un 70enne di Piano di Sorrento. Pesante bilancio per l’Azienda Ospedaliera Rummo di Benevento, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati tre decessi: un 79enne di Limatola, un 88enne di Albanella ed un 70enne di Piano di Sorrento.

Quattro, invece, i pazienti che sono stati dimessi in quanti guariti dal virus.

Attualmente, restano 72 degenti: 4 in terapia intensiva, 2 bimbi in terapia intensiva neonatale Covid, 9 pazienti in Pneumologia, 20 in Malattie infettive, 35 in Medicina interna e 2 nell’area dedicata al Covid del Pronto soccorso.