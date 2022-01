Covid: Salerno prega per don Franco Fedullo, grave in Rianimazione. La Curia ed i fedeli di Salerno sono in ansia per don Franco Fedullo. Destano, infatti, molte preoccupazioni le sue condiziono di salute. Dalla serata di ieri il parroco di San Domenico a Salerno, già direttore della Caritas, sempre al fianco di giovani e poveri, è stato portato nel reparto di Rianimazione Covid dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona.

Quarantotto ore prima aveva varcato la soglia del presidio di via San Leonardo, nel reparto di Malattie Infettive per i pazienti positivi al Coronavirus.

Il suo quadro clinico sembrava sotto controllo: poco meno di due settimane prima era risultato positivo ma, nella serata di domenica, le condizioni del sacerdote si sono aggravate, tanto da richiedere il trasferimento in Terapia intensiva.