Covid non molla la presa sulla penisola sorrentina: 80 nuovi contagi a Meta

Aggiornamenti Covid19 dal comune di Meta, in penisola sorrentina, dove al 22/01/2022 ore 8.00 si registrano ben 92 guarigioni, ma 80 nuove positività. Attualmente a Meta risulterebbero quindi 281 casi positivi al CoVid-19, in base a quanto comunicato dal sindaco Giuseppe Tito. L’ultimo report risaliva ad una settimana fa e contava 35 nuovi positivi e 79 guariti. Per tutti gli aggiornamenti relativi a situazione vaccini, aggiornamenti ambulatorio Vaccinale, dati CoVid sul nostro territorio, prenotazione vaccini visita il sito. SI INVITA A COMUNICARE POSITIVITÀ RILEVATA DA SCREENING ANTIGENICO EFFETTUATA IN LABORATORI PRIVATI. Invitiamo tutti a rispettare e seguire norme base anti covid , consigliamo nel dubbio di procedere alle verifiche tramite test presso farmacie convenzionate. Per COMUNICARE positività o guarigioni allegare alla mail sindaco@comune.meta.na.it l’esito del tampone, in alternativa numero dedicato UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO 0810812275. Orari: Lunedì-mercoledì-venerdì 8/14, Martedì-Giovedì 8/17.