Covid, nel Salernitano perde la vita un uomo di 34 anni: non era vaccinato.

Ieri, 25 gennaio 2022, è morto un uomo di soli 34 anni, a S. Giovanni a Piro. Il ragazzo, non vaccinato, nei giorni precedenti era risultato positivo al Covid 19 ed era stato ricoverato al Covid Hospital di Agropoli.

Il sindaco Ferdinando Palazzo ed i cittadini di S. Giovanni a Piro piangono la sua scomparsa, proprio nel giorno in cui il tasso d’incidenza del virus ha fatto un balzo in avanti e la curva del contagio, in provincia di Salerno, è tornata a salire. Sono infatti 3.050 i nuovi casi accertati nel Salernitano, in seguito ai controlli sui tamponi effettuati lunedì e comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Campania.

Il ragazzo sembrava soffrisse di patologie pregresse. Nello stesso giorno, è stata anche ricoverata in ospedale anche una bambina di soli 10 mesi dopo un tampone con esito negativo.

Due episodi che spaventano e che fanno tenere la guardia altissima: il picco della quarta ondata è sì superato, ma il Covid quindi continua a fare paura.