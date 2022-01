Covid nel Salernitano: paura per una bimba di 10 mesi.

Lunedì 24 gennaio, una bambina positiva, originaria del Salernitano, di soli dieci mesi è stata ricoverata al reparto di Pediatria, all’ospedale Moscati di Avellino. La bambina – come riporta “Il Quotidiano del Sud” oggi in edicola – è giunta nel tardo pomeriggio di lunedì in ospedale.

L’aumento dei contagi tra i bambini preoccupa non poco. Oltre 400 i piccoli in tutta Italia ricoverati per aver sviluppato i sintomi più severi del contagio da Covid-19.

L’ospedale ha riservato sette posti letto in Pediatria ai bimbi positivi al Covid-19 con necessità di ricovero, alla luce dei dati relativi all’aumento della curva epidemologica del virus SARS-CoV-2 anche tra i bambini.