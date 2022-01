Covid: Gragnano, imprenditore perde la vita a 51 anni.

Ciro Santarpia, uomo di 51 anni, era ricoverato in ospedale.

Ma non è riuscito a superare le complicazioni che porta il Covid. I funerali si sono svolti ieri. La salma di Ciro Santarpia è stata benedetta nel cimitero di Santa Maria la Carità. Gragnano a lutto per la morte dell’imprenditore di 51 anni che lascia una moglie e un figlio. In molti negli ultimi giorni esprimono dolore e sconcerto per la tragedia che ha colpito la famiglia con la scomparsa del titolare di un’azienda di materiale elettrico. Resta alto il numero di vittime mentre in Campania scendono i contagi. Resta in aumento il numero di casi a Gragnano. Scrive il sindaco D’Auria nel bollettino di ieri: “La curva dei contagi è ancora una volta in crescita, i nuovi casi ad oggi sono 18, per un totale di 1.630 attuali positivi. I 208 guariti ci lasciano ben sperare, ma per uscire da questa pandemia bisogna restare vigili e rispettare le norme anti contagio. Teniamo viva la nostra responsabilità sanitaria, rispettiamo la distanza e indossiamo sempre la mascherina, facciamolo per Gragnano”.