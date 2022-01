Covid, scuole al collasso: presidi costretti a turni sfiancanti per tracciare positivi

Le scuole italiane sono in affanno a pochi giorni dalla ripresa delle attività didattiche in presenza dopo lo stop delle festività natalizie. Forte della contagiosissima – ma meno letale – variante Omicron – il coronavirus continua a galoppare in Italia e tra le scuole ormai da due anni a questa parte. La vita di ognuno è cambiata, ma soprattutto le istituzioni si sono dovute adattare a sistemi per nulla semplici e fluidi, complice la lenta burocrazia italiana.

L’iter che ruota attorno al tema vaccini, tamponi, quarantene e tracciamento dei positivi ha destato non pochi dubbi provocando dibattiti anche molto accesi tra i massimi esperti epidemiologi italiani. La lentezza di tali sistemi sta gravando in questi giorni soprattutto sulle scuole, che ora si ritrovano a fare i conti con un numero quadruplicato di tracciamenti da effettuare per eventuali contagi che spuntano improvvisamente tra gli alunni. A quanto pare i presidi sono costretti a turni sfiancanti di quasi 20 ore di lavoro per mappare i positivi in classe. Il sostegno delle autorità sanitarie locali era prezioso in precedenza, ma ora la loro assenza costringe i dirigenti scolastici a lavorare anche il sabato e la domenica, spesso privandosi di un attimo di riposo. Ogni singolo caso pervenuto nell’istituto passa tra le mani dei presidi, che sono giunti allo stremo delle loro forze.

In un’audizione alla commissione Cultura, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha spiegato che l’88,4% degli oltre 7 milioni di studenti italiani sta continuando le lezioni in presenza, contro un 11,6% che invece le segue da remoto per un totale di 850mila ragazzi in Dad. E ancora, le classi che hanno attivato la Dad per tutti gli studenti sono il 6,6%. Un altro 13,1%, invece, lo ha fatto solo per alcuni studenti, positivi o in quarantena.