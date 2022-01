Covid e nuove regole per un rientro a scuola più semplice: ecco cosa cambia. Come riporta il Corriere della Sera:

Eliminare il certificato medico per il rientro a scuola degli studenti, dopo il Covid, di medie e superiori. Sarà sufficiente un tampone antigenico o molecolare negativo. È questa la direzione verso cui va il governo nell’ottica di semplificare le regole per gli studenti. Tra le altre misure allo studio dei ministeri c’è l’eliminazione del tampone per gli studenti vaccinati, in regime di autosorveglianza e senza sintomi. Si resta quindi in classe ma con l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 per almeno 10 giorni. È in arrivo molto presto un chiarimento, ha detto il sottosegretario alla salute Andrea Costa a Radio 24, anche sulle quarantene scolastiche: «Nei casi di positività che fanno scattare la Dad i ragazzi si intendono in auto sorveglianza e non più in quarantena». Questo chiarimento potrebbe arrivare con una circolare nelle prossime ore, tra oggi e domani. Mentre «per il ritorno in classe di guariti e vaccinati con solo il tampone la circolare dovrebbe arrivare al massimo all’inizio della settimana prossima», perché- chiariscono dal ministero della Salute- ci vorrà un decreto per modificare alcune norme.

Per le scuole medie e superiori le nuove direttive prevedono che con due casi di studenti positivi in classe scattino misure differenziate in funzione dello stato vaccinale: per i non vaccinati o per chi lo è da più di 120 giorni è prevista la Dad, mentre per i vaccinati si proseguono le lezioni in presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine Ffp2. Solo per questi ultimi, si chiarirà che non è necessario fare tamponi per stare in classe (e quindi le scuole, in questi casi, non devono più chiederlo). Ovviamente, fuori dalla scuola, gli stessi studenti dovranno limitare al minimo indispensabile altri contatti.

Per aiutare genitori e alunni il governo starebbe valutando la pubblicazione di un vademecum per fare chiarezza (si spera, una volta per tutte) sulle regole da rispettare sulla gestione dei casi positivi a scuola.

Il primo passo intanto è stato lo stanziamento di oltre 45 milioni di euro per la fornitura gratuita di mascherine Ffp2 anche a studenti di medie e superiori e al personale scolastico (inclusi i docenti) in autosorveglianza, sulla base di un’attestazione dell’istituzione scolastica interessata che ne comprovi l’esigenza. Non appena la norma entrerà in vigore, le scuole potranno acquisire le mascherine Ffp2 necessarie nelle farmacie o presso gli altri rivenditori autorizzati che abbiano aderito al protocollo d’intesa dello scorso 4 gennaio, che prevedeva un costo di 0,75 centesimi a mascherina.

Con le attuali regole, indica un sondaggio dell’Associazione nazionale presidi, al 21 gennaio il 32% di classi erano in dad nella scuola dell’infanzia ed il 23% nella primaria. «Da settimane – sottolinea il presidente dell’Anp Antonello Giannelli- denunciamo il caos nel quale sono costrette a lavorare le scuole e la necessità di semplificare le misure di gestione dei casi di contagio».