Covid, altri 40 positivi ad Agerola: oltre 200 contagiati

Il comune di Agerola – paese a cavallo tra costiera amalfitana e penisola sorrentina – comunica altri 39 casi positivi in paese, anche se accompagnati da ben 21 guariti. I casi comunicati includono i cittadini guariti e i nuovi casi positivi accertati, sia attraverso tamponi molecolari che antigenici. Diventa, sempre più necessario, continuare a rispettare le misure di precauzione: obbligo di mascherina, igienizzare frequentemente le mani e adottare le regole di distanziamento. Prestiamo attenzione in particolare ai contatti in famiglia, ove si stanno registrando elevati indici di contagiosità. Il vaccino resta l’arma più efficace di contrasto al virus.