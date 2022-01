Covid, a Capri il balzo . Oltre 200 i contagiati , sono 203, le persone attualmente in isolamento in quanto contagiate dal Covid-19 sull’isola di Capri, dopo essere risultate positive ai tamponi. Gli ultimissimi dati sono stati diffusi oggi dai Comuni, sulla base delle informazioni fornite dall’Asl Napoli 1, e indicano 145 positivi ad Anacapri e 58 a Capri. In particolare, negli ultimi giorni si sono avuti a Capri 31 negativizzati e 32 nuovi positivi. Ad Anacapri, invece, 11 cittadini si sono negativizzati mentre 64 sono risultati positivi (49 tamponi antigenici e 15 tamponi molecolari).