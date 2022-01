Covid-19, scendono a 744 gli attualmente positivi in costiera amalfitana

Aggiorniamo il bollettino Covid-19 relativo alla costiera amalfitana con i dati pervenuti entro le ore 23.30 di oggi 29 gennaio 2022.

Nella giornata odierna si sono registrati 29 nuovi contagi nella città di Vietri sul Mare a fronte di 33 guarigioni con un totale degli attualmente positivi che scende a 205.

Ad Amalfi sono 6 i nuovi positivi a fronte di 8 guarigioni con un totale di contagiati che scende a 85.

A Minori si registrano 5 nuovi contagi ed 11 guarigioni con un totale degli attualmente positivi che scende a 29.

A Scala si aggiunge un nuovo caso di positività e 4 guarigioni con il totale degli attualmente positivi che scende a 17.

Nessun nuovo contagio nella città di Ravello a fronte di 8 guarigioni che fanno scendere a 20 il totale degli attualmente positivi.

Non risultano comunicazioni relative alla situazione epidemiologica degli altri comuni.

In totale sono 41 i nuovi contagi su tutto il territorio costiero a fronte di 64 guarigioni che fanno scendere a 744 il totale degli attualmente positivi.

Vietri sul Mare è il comune con il maggior numero di positivi che sono al momento 205, seguito da Maiori con 140 ed Amalfi con 85.

Per completezza aggiungiamo l’aggiornamento dei contagi nella città di Agerola che oggi conta 34 nuovi positivi a fronte di 29 guarigioni con un totale di attualmente positivi che sale a 285.

L’invito resta quello a non abbassare la guardia ed a continuare a rispettare scrupolosamente e responsabilmente le norme anti-Covid finalizzate al contenimento dei contagi: indossare correttamente la mascherina anche all’aperto, igienizzare spesso le mani, mantenere il distanziamento sociale ed evitare occasioni di assembramenti.