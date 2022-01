Covid-19, il bollettino odierno dei contagi in penisola sorrentina. Sono 2.333 gli attualmente positivi

Aggiorniamo il bollettino Covid-19 relativo alla penisola sorrentina con i dati pervenuti entro le ore 23.00 di oggi 17 gennaio 2022.

Nella giornata di oggi si sono registrati 145 nuovi casi di positività nella città di Sant’Agnello che fanno salire il totale degli attualmente positivi a 449. Il sindaco Piergiorgio Sagristani ha, altresì, precisato che questa mattina – in seguito alla positività di alcuni alunni – sono stati effettuati da parte dell’amministrazione comunale tamponi antigenici a 37 alunni della primaria, 11 della secondaria di 1 grado e 2 insegnanti che hanno dato esito negativo.

A Massa Lubrense si aggiungono 52 nuovi contagi a fronte di 60 guarigioni che fanno scendere il totale degli attualmente positivi a 234.

A Sorrento sono 40 i nuovi casi di positività a fonte di 61 guarigioni con un totale di contagi che scende a 265.

Non risultano comunicazioni relative alla situazione epidemiologica degli altri comuni.

Sono, quindi, 237 i nuovi positivi in penisola sorrentina comunicati nella giornata odierna a fronte di 121 guarigioni con un totale degli attualmente positivi che sale 2.333.

L’invito resta quello a non abbassare la guardia ed a continuare a rispettare scrupolosamente e responsabilmente le norme anti-Covid finalizzate al contenimento dei contagi: indossare correttamente la mascherina anche all’aperto, igienizzare spesso le mani, mantenere il distanziamento sociale ed evitare occasioni di assembramenti.