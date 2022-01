Covid-19, il bollettino odierno dei contagi in penisola sorrentina. Scendono a 2.903 gli attualmente positivi

Aggiorniamo il bollettino Covid-19 relativo alla penisola sorrentina con i dati pervenuti entro le ore 23.30 di oggi 29 gennaio 2022.

A Meta si sono registrati 88 nuovi casi di positività a fronte di ben 120 guarigioni con un totale degli attualmente positivi che scende a 241.

A Piano di Sorrento si aggiungono 50 nuovi positivi mentre sono ben 82 i cittadini guariti ed il totale degli attualmente positivi scende a 410.

Non risultano comunicazioni relative alla situazione epidemiologica degli altri comuni.

Sono, quindi, 138 i nuovi positivi in penisola sorrentina comunicati nella giornata odierna a fronte di ben 202 guarigioni con un totale degli attualmente positivi che scende a 2.903.

Vico Equense è la città con il più alto numero di attualmente positivi che sono al momento 878, seguita da Sorrento con 543 e Sant’Agnello con 449.

L’invito resta quello a non abbassare la guardia ed a continuare a rispettare scrupolosamente e responsabilmente le norme anti-Covid finalizzate al contenimento dei contagi: indossare correttamente la mascherina anche all’aperto, igienizzare spesso le mani, mantenere il distanziamento sociale ed evitare occasioni di assembramenti.