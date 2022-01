Covid-19, ad Agerola 21 nuovi casi di positività e 20 guarigioni

Il Comune di Agerola rende noto che, da comunicazioni ufficiali trasmesse dalle autorità sanitarie, si registra l’avvenuta guarigione di 20 cittadini e la presenza di 21 nuovi casi di positività al Covid-1. Sale, quindi, a 194 il totale degli attualmente positivi di cui 7 residente ad Agerola ma domiciliati in altro Comune.

Si rinnova l’appello alla cittadinanza a non abbassare la guardia continuando a rispettare le norme finalizzate al contenimento dei contagi: indossare correttamente la mascherina, igienizzare spesso le mano, mantenere il distanziamento sociale ed evitare assembramenti. Prestare attenzione anche ai contatti in famiglia.