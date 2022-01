Covid-19, a Tramonti 37 nuovi casi di positività. Sale a 102 il totale dei contagi

Tramonti. Il Comune aggiorna la situazione epidemiologica in città comunicando che nella giornata odierna si sono registrati ben 37 nuovi casi di positività al Covid-19. Sale, quindi, a 102 il totale degli attualmente positivi sull’intero territorio comunale, di cui 70 sintomatici: «Il COC comunale è al lavoro per predisporre i tamponi per i contatti diretti, che saranno somministrati nei prossimi giorni. Le persone contagiate, per fortuna presentano sintomi lievi. Ciò non deve però portarci a sottovalutare la situazione: Omicron è molto coraggiosa e potrebbe fare più male ad anziani e persone fragili. Ribadiamo la necessità di evitare le occasioni di assembramento, indossare la mascherina quando si sta al di fuori del proprio nucleo familiare e disinfettare frequentemente le mani. Nell’invitare la cittadinanza a non abbassare la guardia, vogliamo incoraggiare chi non l’ha ancora fatto a vaccinarsi. Vogliamo altresì ricordare ai cittadini positivi al Covid di raccogliere i sacchetti della differenziata in un unico sacco nero che verrà ritirato a domicilio ogni settimana dagli operatori previa telefonata».