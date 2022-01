Covid-19, a Sorrento il totale degli attualmente positivi sale a 616

Il Comune di Sorrento aggiorna la situazione epidemiologico nell’ultima settimana e comunica: «A partire da oggi, il conteggio dei cittadini attualmente positivi comprende anche i soggetti con positività accertata con il solo test antigenico, così come disposto dalla delibera della giunta regionale della Campania numero 8/2022, pubblicata sul BURC numero 7 del 17/01/2022.

Per completezza di informazione, si rende noto che il totale dei cittadini positivi al Covid-19, alla data di ieri, era pari a 604 di cui 265 con molecolare positivo e 339 con solo antigenico positivo».

L’invito rivolto alla cittadinanza resta quello di non abbassare la guardia e continuare a rispettare responsabilmente e scrupolosamente le norme finalizzate al contenimento dei contagi: indossare correttamente la mascherina anche all’aperto, igienizzare spesso le mani, mantenere il distanziamento sociale ed evitare assembramenti.