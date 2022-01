Covid-19, a Capri ed Anacapri boom di contagi in età pediatrica

Capri registra al momento 57 cittadini positivi al Covid-19 mentre ad Anacapri gli attualmente positivi sono 92. E Ciro Verdoliva, direttore dell’Asl Na 1 Centro, in un intervento su Radio Crc riportato da CapriNews, ha reso noto l’aumento dei contagi da Covid-19 nella fascia pediatrica proprio nelle città di Capri ed Anacapri: «Nel territorio di competenza dell’Asl Napoli 1 centro, quindi su Napoli, Capri e Anacapri, dal 20 dicembre al 19 gennaio c’è stato per la fascia di età da 0 a 5 anni un incremento del 171 per cento dei positivi, dai 6 ai 10 anni del 123 per cento, tra gli 11 ed i 13 anni del 115 per cento, passando da 2.146 nuovi positivi negli ultimi 10 giorni di dicembre a 4.978 nuovi positivi, esclusi quelli precedenti. Questi dati sono poi da confrontare con i positivi delle segnalazioni delle scuole. Il fatto dissonante è che nel periodo 10-16 gennaio noi abbiamo avuto in totale 145 segnalazioni, quindi c’è un dato completamente diverso tra quelli che sono i nuovi positivi che recuperiamo dai tamponi eseguiti e i nuovi positivi che invece ci segnalano le scuole. Questo significa che non riusciamo a seguire il tracciamento, nonostante abbiamo organizzato una serie di risorse umane dedicate solo alla scuola».

Verdoliva si rivolge poi ai genitori invitandoli a segnale tempestivamente la positività alle scuole, in modo tale da agire per prendere in carico i contatti stretti: «É un aiuto che chiediamo perché questo dovrebbe farlo l’Asl, ma quando si hanno da settimane mediamente 4.000 positivi al giorno solo su Napoli, questo è impossibile. Dai dati possiamo vedere lo tsunami che ci ha investito dal mese di dicembre con un picco importante a gennaio, raggiungendo in alcuni casi i 6.000 positivi al giorno. Sulla città di Napoli in questo momento abbiamo 46.000 positivi contemporaneamente, e se con una stima a ribasso ad ogni positivo associamo tre contatti stretti che devono andare in isolamento, ce ne sono altre 120.000».