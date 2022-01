Costiera amalfitana problema tamponi, sentiamo Reale e il COC di Amalfi . Abbiamo parlato del problema dei tamponi, che riguarda sopratutto i comuni più periferici della Costiera amalfitana, Positano e Praiano, con i cittadini in difficoltà. Come abbiamo detto più volte Positano è come un’isola, in un certo qual senso una frana è stata la sua salvezza, perchè a causa della frana dell’anno scorso si è realizzato l’hub vaccinale in Via Pasitea, che ha funzionato in maniera eccezionale, grazie alla sinergia fra Asl e amminstrazione. Altra ottima sinergia ad Amalfi dove comunque c’è necessità di fare tamponi per i contagi anche qui rilevanti , a spiegarci la situazione è anche Giovanni Torre “La curva pandemica è salita molto durante le feste come in tutta Italia , purtroppo l’USCA ha accumulato un arretrato di tamponi per cui sarà impegnata a farne circa due mila per i prossimi giorni” . Dunque bisogna aspettare per l’USCA mobile . A confermarcelo anche il sindaco di Minori Andrea Reale referente delle Conferenza dei Sindaci della Costa d’ Amalfi per la sanità ” Si devono fare molti tamponi e i COC comunali stanno interagendo con l’USCA che ha sede a Tramonti per facilitare il compito e rendere un servizio più efficiente se sono circa 1000 positivi in costiera si dovrà provvedere per i tamponi di controllo