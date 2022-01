Costiera Amalfitana: patti del 2002, intesa tra enti per il progetto

I comuni di Minori e di Ravello fanno squadra con l’obiettivo di valorizzare il territorio della Costiera Amalfitana. L’ente comunale guidato da Andrea Reale con l’ausilio del sindaco della Città della Musica, Paolo Vuilleumier , presenterà un progetto per la selezione di interventi pubblici e privati da inserire nel progetto pilota del soggetto responsabile dei Patti Territoriali “Costa d’Amalfi” e “Monti Lattari”. Nel 2002 il Ministero delle Attività Produttive ha approvato il patto territoriale Monti Lattari, per promuovere 50 iniziative imprenditoriali e 10 interventi infrastrutturali sul territorio per un importo complessivo di oltre 14 milioni di euro. Lo scorso 30 novembre l’assemblea dei sottoscrittori dei patti territoriali ha approvato l’avviso per la selezione di interventi pubblici e privati da inserire nel Progetto Pilota.

Le iniziative che potranno godere del sopracitato supporto economico riguarderanno la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile. Nello specifico la valorizzazione dei siti turistici, culturali e storici, in un’ottica di sostenibilità ambientale e di miglioramento dell’accessibilità, fisica e virtuale, attraverso il finanziamento di strutture ricettive eco-sostenibili, progetti di promozione e comunicazione e volti a favorire la fruizione delle risorse anche attraverso l’utilizzo di tecnologie. Possono presentare domanda di agevolazione per la realizzazione di interventi infrastrutturali, materiali ed immateriali, gli enti locali, promotori e sottoscrittori dei Patti territoriali “Costa d’Amalfi” e “Monti Lattari”. In tal senso le amministrazioni comunali di Minori e Ravello, attraverso una condivisa fase di programmazione sinergica, intendono elaborare interventi materiali ed immateriali strettamente funzionali al compiuto avvio di duraturi meccanismi di sviluppo del territorio di riferimento in un’ottica di valorizzazione dei siti turistici, culturali e storici. Si tratta di un’opportunità di crescita, anche in considerazione del fatto che gli interventi infrastrutturali comprensoriali e sovracomunali, quelli proposti da due o più enti, sarà destinato un importo maggiorato fino a 2 milioni di euro.