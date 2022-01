Costiera Amalfitana: genitori scrivono a De Luca in merito ai disagi sul trasporto scolastico.

Il problema sul trasporto pubblico locale è un tema che sta portando numerosi disagi alle famiglie in Costa d’Amalfi. Nel periodo scolastico, infatti, sono gli alunni a dover purtroppo subire i disagi ricorrenti ormai da anni, come ritardi, soppressioni e quant’altro. Tali problemi sono, però, peggiorati in questi tempi in cui c’è stata la diffusione del Coronavirus.

Negli ultimi giorni, dai genitori della Costa d’Amalfi sono arrivate diverse segnalazioni, riguardanti ritardi e salti di corse del trasporto pubblico locale. Sta accadendo che diversi alunni sono rimasti alla fermata dell’autobus perché sul mezzo di trasporto non vi era più posto, essendoci il limite della capienza pari all’80% a causa del Covid 19, perché il bus precedente aveva saltato la corsa o era in estremo ritardo.

Nella lettera scritta al Presidente della Regione Campania, i genitori hanno sottolineato il disagio che stanno vivendo, situazione ancora più aggravata in tempi di pandemia.

“Da sempre lamentiamo pochi bus in servizio che, disattendendo ogni regola di civiltà, sicurezza e sanità, sono stracolmi e trasportano il nostro futuro, i nostri figli dai paesi di dimora a quelli dove insistono le scuole di secondo grado.”

Fanno presente a De Luca che occorre una soluzione definitiva a questa problematica. La popolazione ha bisogno di risposte immediate e non di giorni di attesa, perché questa deve finire.

“Pertanto” si continua nella lettera al Presidente, “la preghiamo di voler convocare, quanto prima ed in modalità online, una riunione con tutti i Sindaci dei Comuni della Costa d’Amalfi per condividere un problema di così grande rilevanza e cercare delle soluzioni condivise.”