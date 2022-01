Costiera amalfitana continuano ad aumentare i contagi a Maiori 333, a Positano chiuso alimentari, i medici di base nel caos . Ci segnalano persone positive ai test rapidi in farmacia, si possono fare in tutte le farmacie della Costa d’ Amalfi, ma qualcuno li fa anche a Piano di Sorrento. Si crea un caos spesso molti positivi non vengono messi subito in piattaforma o in ritardo, i medici di base sono subissati ci sono ben 1500 casi nella Divina

Durante la giornata di ieri si sono registrati ben 153 casi: 7 ad Agerola, 10 a Scala, 3 ad Atrani, 32 a Vietri, 10 a Minori, 13 a Ravello, 39 ad Amalfi, 15 a Praiano e 24 a Positano.

Si contano anche 29 guariti: 1 ad Agerola, 8 a Vietri, 3 a Minori, 4 a Ravello, 8 ad Amalfi, 1 a Praiano e 4 a Vietri.e.

OGGI LA SITUAZIONE E’ PEGGIORATA

Continua a crescere il numero dei cittadini positivi al Covid-19 a Maiori. Dall’ultimo bollettino sono 68 le persone che hanno contratto il virus.

Fortunatamente si contano anche 26 guariti con il totale dei contagiati che sale a 333.

Di seguito il bollettino fornito puntualmente dall’amministrazione comunale di Maiori.

𝗤𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗯𝗼𝗹𝗹𝗲𝘁𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝟬𝟲 𝗚𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟮.𝟯𝟬 𝗰𝗼𝗻 𝗱𝗮𝘁𝗶 𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝟰 𝗚𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟮

𝗡𝘂𝗼𝘃𝗶 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗶: 𝟲𝟴*

𝗡𝘂𝗼𝘃𝗶 𝗚𝘂𝗮𝗿𝗶𝘁𝗶: 𝟮𝟲

𝗧𝗮𝗺𝗽𝗼𝗻𝗶 𝗲𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝘁𝗶: 𝟮𝟯𝟳*

𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗶: 𝟯𝟯𝟯*

𝗱𝗶 𝗰𝘂𝗶:

𝗔𝘀𝗶𝗻𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗶: 𝟮𝟯𝟳

𝗦𝗶𝗻𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗶: 𝟵𝟲

𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹𝗲 𝘁𝗮𝗺𝗽𝗼𝗻𝗶: 𝟳𝟱𝟲𝟭*

𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗴𝘂𝗮𝗿𝗶𝘁𝗶: 𝟰𝟱𝟱

𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗼𝘀𝗽𝗲𝗱𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗶: 𝟭*

𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗰𝗲𝗱𝘂𝘁𝗶: 𝟱

*𝟭𝟯 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗶 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗮𝗱 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗲𝘁𝘁𝗮𝗻𝘁𝗶 𝘁𝗲𝘀𝘁 𝗲𝘀𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶 𝗶𝗹 𝟱 𝗴𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗖.𝗢.𝗖. 𝗺𝗮 𝗻𝗼𝗻 𝗮𝗻𝗰𝗼𝗿𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗶𝗮𝘁𝘁𝗮𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗦𝗢.𝗥𝗘.𝗦𝗔.

𝗜𝗹 𝗻𝘂𝗺𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝘁𝗲𝘀𝘁 𝗿𝗶𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗲̀ 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗺𝗼𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗹 𝗖.𝗢.𝗖. 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗠𝗮𝗶𝗼𝗿𝗶 – 𝗨𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗖𝗼𝘃𝗶𝗱 𝟭𝟵 𝗮 𝗳𝗮𝗿 𝗱𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗮𝗹 𝟭𝟬/𝟭𝟬/𝟮𝟬𝟮𝟬.

𝗜𝗹 𝘁𝗼𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝘁𝗲𝘀𝘁 𝗲̀ 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗮𝗶 𝘁𝗮𝗺𝗽𝗼𝗻𝗶 𝗲𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝘁𝗶 𝘀𝘂 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗮 𝗠𝗮𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝘁𝗶 𝘀𝗶𝗮 𝗱𝗮 𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗶

Continuano a salire i casi da Covid-19 in Costiera Amalfitana.

Atrani

Per quanto riguarda il comune di Atrani gli attuamenti positivi sono 24, un numero non altissimo ma da tenere sotto controllo in un paese che conta in totale 800 abitanti.

“Comunichiamo oggi la positività al Covid di altri 4 cittadini.

Il totale di positivi al Covid- 19 sul territorio comunale è di 24 persone.

Come in tutta la Costa d’Amalfi, ma anche in regione e ed in Italia, i contagi continuano a salire anche ad Atrani. Ricordiamo che la variante Omicron si diffonde molto rapidamente per cui ora come non mai bisogna prestare molto attenzione alle norme igienico – sanitarie quali indossare la mascherina, lavare spesso le mani e mantenere il distanziamento sociale”.