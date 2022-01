Costiera Amalfitana, chiusura scuola: il prefetto Russo scrive ai sindaci

Il prefetto di Salerno Francesco Russo , ha firmato una lettera indirizzata ai sindaci della provincia di Salerno, dove chiede di attenersi alle normative nazionali e alla sentenza del Tar di ieri che ha bocciato l’ordinanza del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca di fermare la presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, dall’asilo alle scuole medie. Ma nonostante la decisione del tribunale che ha accolto la richiesta di sospensiva attraverso due ricorsi, molti sindaci anche in provincia di Salerno sono andati avanti sulla scelta di sospendere la ripresa in presenza delle lezioni andando anche oltre la scelta del Governatore De Luca e tenendo chiuse anche le scuole superiori.

Ricordiamo che i vari sindaci della Costiera Amalfitana, del Cilento e dell’Alto medio Sele, hanno ordinato la chiusura delle scuole. Per questo il Prefetto di Salerno ha ritenuto opportuno scrivere ai sindaci un chiaro invito a tenere anche presente quello che il presidente del consiglio Mario Draghi ha chiaramente esplicitato in conferenza stampa, ossia che le scuole non vanno chiuse. Inoltre in merito alla questione è intervenuto anche il Codacons dichiarando di denunciare alle Procure della Repubblica competenti, i sindaci dei comuni che continueranno a mantenere le scuole chiuse.