Costiera Amalfitana, 600 dosi di vaccino nel giorno dell’Epifania. Riportiamo di seguito i ringraziamenti del delegato alla Sanità della Costiera Amalfitana, Andrea Reale:

GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE! Il vostro impegno è encomiabile, non ci sono parole adatte per ringraziare questi volontari, medici, farmacisti, infermieri, oss, gruppi di protezione civile, croce rossa che tutti insieme oggi al Centro Vaccinale dell’Ospedale Costa D’Amalfi divisi in due turni hanno inoculato 600 dosi di vaccino. Circa 60 tra uomini e donne che insieme hanno concretamente realizzato l’ Epifania nel donare il loro tempo è la loro professionalità al prossimo. Ancora grazie da tutti i Sindaci della Costa D’Amalfi e da tutte le comunità.

Siete stupendi.