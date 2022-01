Costa d’Amalfi: vaccinati solo il 23% nella fascia 5-11 anni

https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino

CONFERENZA DEI SINDACI Costa d’Amalfi

CAMPAGNA VACCINALE FASCIA 5/11 ANNI

Costiera Amalfitana TOTALE BIMBI 5/11 DA VACCINARE 1436

VACCINATI AL 25.1.22 331 PERCENTUALE COPERTURA 23% CIRCA

CONSIDERANDO CHI HA CONTRATTO IL VIRUS E QUINDI DA NON VACCINARE 44%

Per tutte le altre fasce in Costiera vi è una altissima copertura, detto questo bisogna constatare che si verifica una incongruenza, cioè genitori vaccinati che scelgono di lasciare scoperti i propri figli.

Ogni scelta è legittima, ma è auspicabile confrontarsi con i propri medici o pediatri per dirimere dubbi e perplessità.

IL MIO E’ UN ACCORATO APPELLO AD ISCRIVERE IN PIATTAFORMA I PROPRI FIGLI PER RICEVERE LA VACCINAZIONE.

Il delegato alla Sanità Andrea Reale