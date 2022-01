Costa d’Amalfi “In otto giorni vaccinati 4218 cittadini”

Il report serale dalla Conferenza dei sindaci della Costa d’ Amalfi vede un gran lavoro fatto in Costiera amalfitana per i vaccini contro il coronavirus Covid – 19.

Un risultato strepitoso di impegno civile sorprendente frutto di una collaborazione tra le istituzioni e il volontariato per vaccinare le comunità della Costa D’Amalfi. Solo nella giornata di oggi, al Centro Vaccinale ASL di CETARA sono state inoculate 508 dosi di vaccino e al Centro Vaccinale ASL dell’Ospedale Costa D’Amalfi 780 dosi. Dal 02/01/2022 al 09/01/2022 in soli 8 giorni sono stati vaccinati 4218 cittadini nei Centri Vaccinali di Cetara/ Castiglione di Ravello e Positano, di cui innumerevoli prime dosi. Manca ancora il dato dei vaccini inoculati a domicilio che comunicheremo nei prossimi giorni. Siamo pienamente soddisfatti del sentimento giusto che è scattato in tutti noi e che ci permette di collaborare per il bene della collettività . I Sindaci di tutte le Municipalità ringraziano di cuore il Direttore del Centro Vaccinale e dell’USCA Dott. Carmine Nasta e con lui tutto il personale dell’ASL e i tantissimi Medici, Farmacisti, Infermieri, Oss e Gruppi di Protezione Civile che sono il cuore pulsante di questa straordinaria organizzazione. Un grazie a tutti i cittadini che si stanno sottoponendo alla vaccinazione con grande senso di responsabilità. INSIEME continuiamo con entusiasmo a servire il nostro amato popolo.

Il delegato alla Sanità Andrea Reale