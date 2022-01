Corsa al Colle: a Mattarella 387 voti, 64 a Nordio.

Sono stati 387 i voti ottenuti dal Presidente Sergio Mattarella nella settima votazione per l’elezione del Capo dello Stato.

A Carlo Nordio, candidato da FdI, sono andati 64 voti mentre il pm Nino Di Matteo ha incassato 40 voti.

Dieci voti sono andati a Casini, 8 a Belloni, 6 a Manconi, 4 Cartabia, 2 a Draghi, 2 a Emilio Scalzo. Le schede bianche sono state 60, le nulle 4 e i voti dispersi 9. I presenti in tutto sono stati 976, gli astenuti 380.

Chi è Carlo Nordio, candidato da FdI

Carlo Nordio è stato consulente della Commissione Parlamentare per il terrorismo e presidente della Commissione Ministeriale per la riforma del codice penale. È stato fino al pensionamento avvenuto nel 2017 procuratore aggiunto della Procura di Venezia, si è occupato di reati economici, di corruzione e di responsabilità medica.

Nordio è conosciuto in quanto titolare dell’inchiesta sul Mose di Venezia e si rese noto negli anni Ottanta per condurre le inchieste sulle Brigate Rosse in Veneto. Negli anni Novanta, invece, si occupò di Tangentopoli. Fino al 2017, quando è andato in pensione, è stato procuratore aggiunto della Procura di Venezia. Ha collaborato con numerose riviste giuridiche e scritto in diversi quotidiani, come il Messaggero o il Gazzettino.

Fonte Ansa