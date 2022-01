Coronavirus, Locatelli: “C’è decelerazione della curva epidemica”. Franco Locatelli, coordinatore del Cts, in un’intervista al Corriere della Sera ha affermato che “Siamo in una situazione delicata e con numeri ancora crescenti per quel riguarda l’incidenza di infezioni. Tuttavia, la crescente percentuale dell’ultima settimana è inferiore alla precedente e, negli ultimi giorni, vi sono evidenze di chiara decelerazione della curva epidemica in linea con quanto osservato in altri paesi”.

La pressione sulle strutture sanitarie nelle ultime settimane “È decisamente aumentata. Il rischio da scongiurare e’ di danneggiare i pazienti con patologie differenti dal Covid riducendo il numero di procedure mediche o chirurgiche”.