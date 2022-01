Coronavirus, la Francia non imporrà l’obbligo vaccinale: “Non è il metodo più efficace”. La Francia non imporrà l’obbligo di vaccinazione contro il Covid, in quanto non si tratta del modo più efficace di incoraggiare una persona ad immunizzarsi. Li ha dichiarato il portavoce del governo francese, Gabriel Attal. “Abbiamo scelto il pass sanitario e poi quello vaccinale, lo confermiamo”, ha detto comunque commentando le manifestazioni contro le misure adottate.

In base alle regole attualmente in vigore in Francia è necessario esibire la prova dell’avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 o un test negativo per entrare in ristoranti, bar o utilizzare i treni interregionali. Con l’aumento dei casi della variante Omicron il parlamento francese sta discutendo la possibilità di non accettare più i test negativi.

“Dopo l’annuncio del pass sanitario, 12 milioni di francesi sono andati a farsi vaccinare”, ha ricordato, “e quando abbiamo annunciato la trasformazione della tessera sanitaria in tessera vaccinale abbiamo assistito a un nuovo aumento”. Attal ha poi ribadito che la strategia dell’obbligo vaccinale non è “altrettanto efficace”, nei Paesi che l’hanno scelta “non abbiamo assistito a un forte aumento delle vaccinazioni come è avvenuto in Francia”.