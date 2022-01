Coronavirus, De Luca: “In Campania terremo la mascherina anche se il governo dovesse decidere il contrario”. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha ribadito che nella nostra regione la situazione dei dispositivi di protezione individuale resterà immutata.

“Adesso dobbiamo completare la campagna di vaccinazione per i bambini più piccoli e dobbiamo mantenerci prudenti perché nuove varianti possono sempre diffondersi. Quindi, per quello che ci riguarda in Campania, continuiamo a mantenere la mascherina, anche se a livello nazionale decidono diversamente”.

Il governatore ha ricordato che “Dobbiamo essere più prudenti che nelle altre regioni perché la densità abitativa che c’è in Campania non c’è in nessun’altra parte d’Italia; quindi, dobbiamo essere un po’ più prudenti. Se sarà così, possiamo guardare, credo con fiducia, alle settimane e ai mesi che abbiamo davanti. Se Dio vuole, si sta raffreddando l’onda del contagio. Se rimaniamo prudenti, credo che torneremo alla vita normale”.