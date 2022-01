Coronavirus a Sorrento: i risultati dello screening. Non si è verificato, per fortuna, il boom di positivi che si temeva, in seguito allo screening che si è tenuto nel corso degli ultimi due giorni a Sorrento. Tra giovedì e venerdì, infatti, si sono sottoposti al test antigienico rapido in Piazza Veniero 330 under 35. Di questi, soltanto 10 sono risultati positivi al Covid-19.

E così molte famiglie hanno potuto attendere in tranquillità il Capodanno, festeggiando senza timori. Era proprio questo, infatti, l’obiettivo dell’amministrazione comunale e della Fondazione Sorrento che hanno promosso l’iniziativa.

“La scelta di destinare i tamponi rapidi alla popolazione residente under 35 – spiega il sindaco Massimo Coppola – è stata motivata dalla consapevolezza che si tratta della fascia di età più esposta a contatti, tra scuola, vita sociale, frequentazione di locali e ritrovi come bar e ristoranti. Offrire loro una certezza in più di essere negativi al virus ha permesso a tante famiglie di trascorrere con maggiore serenità le feste di fine ed inizio anno, che vedono riuniti allo stesso tavolo amici e parenti”.

“L’obiettivo era quello di proiettarci verso il Capodanno in una dimensione più sicura – aggiunge l’ad della Fondazione Sorrento, Gaetano Milano -. Perché gli under 35? Perché in questo periodo sono quelli che si muovono di più e comunque anche all’interno delle famiglie è un sostegno, incidendo anche sulla spesa dei tamponi. Il messaggio che vogliamo far passare con le altre due limitazioni relative alla residenza (a Sorrento) ed alla destinazione ai già vaccinati (lo screening era aperto solo ai possessori di Green pass, ndr) è a favore dell’immunizzazione da un lato e dall’altro di favorire soprattutto la cittadinanza”.