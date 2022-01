Coordinamento 15 ottobre, un convegno scientifico sulla pandemia vista con senso critico. Un convegno con medici e scienziati a Roma proprio quando l’ Italia si prepara col super green pass dappertutto . «Se non fosse stata avviata questa campagna vaccinale e portata avanti con tanta determinazione come staremmo messi? Forse meglio di come stiamo adesso». È un passaggio dell’intervento di uno dei relatori del convegno «scientifico» iniziato oggi in una sala di un albergo del centro di Roma organizzato dal Coordinamento 15 ottobre, sigla della galassia no vax e no green pass, o semplicemente di chi ha dubbi verso questi due strumenti. Un evento nato con l’obiettivo di esporre «prove medico-scientifiche per confutare la narrativa che ci impongono da circa 2 anni». «Pandemia, invito al confronto», il titolo della due giorni a cui partecipano docenti universitari, medici ed avvocati. La sala dell’albergo, proprio davanti a Montecitorio, mentre Draghi insiste con vaccini, tamponi, green pass, chi avrà ragione?