Continua la Dad al Porzio: a Positano si torna in classe il 14 gennaio, a Praiano confermato il 29. Sebbene il Tar della Campania abbia accolto uno dei ricorsi presentati contro l’ordinanza numero 1 del 2022 firmata dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che dispone il ritorno delle lezioni in Dad nelle scuole (dalle materne alle secondarie di primo grado) fino al 29 gennaio, in Costiera Amalfitana la situazione resta invariata, ed i bambini non torneranno in classe.

Pur prendendo atto degli sviluppi giudiziari dell’ordinanza regionale di rinvio della didattica in presenza, la Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi ritiene di confermare le decisioni già prese, affermano, infatti, il Presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, Luigi Mansi, ed il Delegato alla Sanità in Costiera Amalfitana, Andrea Reale.

La Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Lucantonio Porzio” di Praiano e Positano, la Prof.ssa Stefania Astarita, ha affermato che:

è sospesa l’attività didattica in presenza in tutti gli ordini di scuola di Praiano fino al 29 gennaio 2022; è sospesa l’attività didattica in presenza in tutti gli ordini di scuola di Positano fino al 14 gennaio 2022; restano confermate per tutti i plessi le disposizioni relative sia all’attivazione del Piano per la Didattica Digitale Integrata di Istituto, sia all’organizzazione della didattica in presenza per gli alunni disabili.

Qui l’ordinanza del Comune di Praiano.