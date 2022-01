Continua la campagna vaccinale in costiera amalfitana. Nel fine settimana somministrate più di 2.000 dosi

In costiera amalfitana procede la campagna vaccinale e nel fine settimana sono state somministrate più di 2.000 dosi. Tra queste 780 sono quelle inoculate nella giornata di domenica presso il l’hub di Castiglione di Ravello, così come comunicato dalla Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi.

Ed oggi si procede con la vaccinazione dei bambini dai 5 agli 11 anni. Si ricorda che per poter sottoporre i piccoli al vaccino è obbligatoria l’adesione alla piattaforma.

In settimana avranno inizio le vaccinazioni pediatriche presso il centro vaccinale ASL di Positano.

Sono, inoltre, previsti nuovi Open Day in favore di tutti i paesi della Costiera Amalfitana. Ecco il calendario degli appuntamenti:

22 gennaio Comune di Tramonti

29 gennaio Comuni di Minori e Maiori con stazionamento al porto di Maiori

30 gennaio Comuni di Atrani e Amalfi con stazionamento Piazza Flavio Gioia Amalfi.

5 febbraio Comuni di Conca dei Marini e Furore con stazionamento al porto di Maiori

6 febbraio Comuni di Positano e Praiano con stazionamento al porto di Maiori

12 febbraio Comune di Vietri Sul Mare