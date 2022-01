Consiglio comunale a Sorrento: data fissata al 28 gennaio

Il comune di Sorrento ha fissato la data per il prossimo Consiglio Comunale. Il Consiglio, rende noto l’atto pubblicato dall’amministrazione, è convocato in sessione straordinaria per il giorno 28/01/2022 ore 11.30 in prima convocazione e per il giorno 31/01/2022 ore 15.30 in seconda convocazione presso la Casa Comunale in Piazza S. Antonino.

Tra i temi all’ordine del giorno:

– Interrogazioni;

– Addizionale comunale all’IRPEF 2022. Conferma aliquota anno precedente;

– Approvazione aliquote componente IMU (Imposta Municipale Propria) anno 2022.

– Conferma aliquote anno precedente;

– Piano delle Alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2022-2024;

Il Collegio dei Revisori e i dirigenti sono pregati di essere presenti alla sedutaconsiliare – avvisano dal Comune. Si avvertono i soggetti istituzionali e il pubblico, eventualmente presente alla seduta, che la stessa sarà oggetto di ripresa tele-digitale, ferme restando le prerogative legali di tutela dell’immagine dei singoli.