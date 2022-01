Congratulazioni a Jacopo Tissi, Principal Dancer al Bolshoi di Mosca, ha ricevuto il Premio Positano Premia la Danza Massine del 2019 #Congratulazioni a Jacopo Tissi, orgoglio italiano nel mondo, appena nominato Principal Dancer del prestigioso Balletto del #TeatroBolshoi di Mosca. Già primo italiano ad entrare nel corpo di ballo del tempio russo della danza, #JacopoTissi ha conquistato sempre di più il pubblico del mondo raggiungendo eccezionali risultati professionali: questo ulteriore straordinario traguardo ne premia l’indiscusso talento così come la profonda dedizione alla professione d’artista.

Diplomato presso la Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala, Jacopo ha danzato al Wiener Staatsballett (diretto da Manuel Legris) prima di far ritorno a Milano, dove ha interpretato i ruoli principali nei più importanti balletti del repertorio. Nel settembre 2016, la partenza per Mosca, al Teatro Bolshoi, dove sotto la direzione di Makhar Vaziev la sua carriera ha preso il volo e dove interpreta regolarmente i ruoli principali in tutte le principali produzioni della compagnia. Tra le sue partner di scena, le stelle mondiali Svetlana Zakharova, Olga Esina, Evgenia Obraztsova, Olesya Novikova.

Da tutti noi,

CONGRATULAZIONI JACOPO!

Foto Giuseppe Di Martino