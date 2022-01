Confusione al centro vaccinale di Ravello

Ieri abbiamo raccontato dello striscione che è comparso al presidio di Castiglione di Ravello che chiede di ridare la gestione del centro vaccinale, l’unico in Costiera amalfitana, al Ruggi D’Aragona di Salerno.

Oggi invece ci vengono segnalati problemi organizzativi nella campagna vaccinale che è stata sospesa durante le festività natalizie. Oggi due gennaio è ripresa e si accede e riceve la dose solo tramite convocazione , rispettando l’orario di convocazione come il delegato alla sanità della Conferenza dei sindaci il sindaco di Minori Andrea Reale ha annunciato.

Stamane intanto la chiave per aprire il frigorifero dove vengono conservate le dosi era introvabile.

Inoltre il responsabile pare sia in quarantena e irreperibile. Purtroppo la campagna non prosegue spedita come all’inizio. Siringhe con dosi ormai inutilizzabili sono state gettate in bidoni a rischio di coloro che poi li raccoglievano. Il protocollo invece prevede per i rifiuti l’utilizzo di contenitori di plastica chiamati alibox.

Inoltre tempo fa, dopo che suonò l’allarme in quanto mancò la luce , ci si accorse che mancavano dei vaccini .

Queste insomma le motivazioni che spiegano la comparsa dello striscione all’hub vaccinale di Ravello.