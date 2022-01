Conferenza dei Sindaci Costa d’Amalfi . Reale “Tutti insieme si può vincere questa Pandemia”

I comuni della Costiera amalfitana hanno deciso di correre ai ripari e di affiancare con medici e volontari del territorio il personale del ASL, potenziata l’ offerta vaccinale per accelerare le coperture come spiega il Andrea Reale: “La nostra ricetta è quella della collaborazione istituzionale tutti insieme si può vincere questa Pandemia, questa quarta ondata. Medici, infermieri, amministrativi e volontari che gratuitamente andranno a rafforzare sia l’ USCA Costa d’ Amalfi ma sopra tuto il centro vaccinale c he da tree giorni passerà a cinque giorni di attività, il sabato e la domenica per 12 ore mentre gli altri tre giorni della settimana solo il pomeriggio. Nel frattempo dopo la tregua delle scorse settimane anche a Salerno città si registra un impennata dei contagi, quasi tutti occupati i posti al Ruggi, riapre il Covid Hospital del Da Procida a Salerno , nelle prossime ore saranno trasferiti i primi pazienti per allentare la pressione sul Nosocomio di Via San Leonardo.

Oggi sono stati fatti seicento vaccini a Castiglione di Ravello, inutile accorrere se non prenotati . Invitiamo tutti alla calma, inutile la corsa ai tamponi e ai vaccini sopratutto in questo momento caotico e di disorganizzazione che caratterizza non solo la Campania ma l’Italia e l’Europa