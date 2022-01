Concorso per pasticceri legato alle arance di Sorrento

Sorrento (NA) Il 5 febbraio 2022 è il termine ultimo per partecipare al concorso di arte pasticcera legato alle arance di Sorrento, quelle della varietà detta “biondo sorrentino”(Citrus sinensis) e varietà “amara” (Citrus aurantium) raccolte, a partire dal 15 dicembre 2021, dagli alberi che sono patrimonio del verde pubblico della Città di Sorrento, un’iniziativa legata al progetto “Sorrento Orange Week”. Penisolaverde Spa nella persona del Direttore dr.Luigi Cuomo, promotore dell’evento, dalla pagina facebook ufficiale sottolinea che è un concorso“riservato ai i cittadini con la passione per la pasticceria”. “Sorrento Orange Week” è un evento voluto e organizzato con lo scopo di incentivare la trasformazione e il consumo delle arance locali, operazione già in atto da molti anni in diverse città che vede nel Principato di Monaco uno dei Paesi più sensibili a operazioni anti spreco alimentare di questo genere. La sfida in corso, secondo molti “maître pâtissier” è allettante, l’arte bianca in penisola sorrentina come in costiera amalfitana ha, infatti, grandi interpreti, come ricordato dal Sindaco avv. Massimo Coppola. Le proposte, corredate di ricetta dettagliata e foto del dolce elaborato, dovranno essere inviate agli indirizzi: info@penisolaverde.com oppure info@dfcomunicazione.it, entro e non oltre il 5 febbraio 2022. Una giuria qualificata, presieduta dal maestro pasticcere Paolo Sacchetti, valuterà le candidature e decreterà il vincitore. Nella foto di copertina dell’articolo il dolce realizzato per il servizio della trasmissione MiMandaRai3 dallo chef Pasquale Di Meglio del Grand Hotel Imperial Tramontano andato in onda il 15 gennaio 2022, Sorrento Orange Week è organizzato da Penisolaverde e promosso dalla Dieffe Comunicazione di Daniela Marrapese e Carmen Davolo.

A cura di Luigi De Rosa

Pasquale Di Meglio (chef del Grand Hotel Imperial Tramontano)

info Penisolaverde Spa : https://www.penisolaverde.com/notizie.php