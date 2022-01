Conca dei Marini: USCA annulla l’open day previsto per giovedì. Il sindaco, Pasquale Buonocore, e l’Amministrazione Comunale di Conca dei Marini, in Costiera Amalfitana, hanno informato i cittadini che l’open day previsto per giovedì è stato annullato dall’USCA:

Siamo spiacenti di dover comunicare che l’open day previsto per il giorno 13 gennaio 2022 sul territorio del Comune di Conca dei Marini non avrà compimento, in quanto il Direttore dell’USCA ha riconsiderato il suo iniziale favore verso l’iniziativa e ne ha precluso lo svolgimento per ragioni estranee all’operazione vaccinale, è quanto scritto nell’avviso pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale del Comune.