Comune di Positano: prorogata la presentazione delle domande di Servizio Civile.

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha prorogato i termini di presentazione delle domande di Servizio Civile Universale al 10 febbraio 2022, ore 14:00.

E’ dunque ancora possibile presentare domanda per i tre bandi attivi per il Comune di Positano.

La presentazione delle domande è possibile farla attraverso le seguenti modalità:

-Accedere al sito https://domandaonline.serviziocivile.it/ attraverso credenziali SPID e seguire tutti i passaggi richiesti.

Per ulteriori informazioni, o per un aiuto nella presentazione della domanda, è possibile contattare la Segreteria del Sindaco al numero telefonico: 0898122535.