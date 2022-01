Comune di Positano: approvazione elenco dei beneficiari del sussidio per Emergenza Covid

Nello scorso anno, il Comune di Positano, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Dott. BUONOCORE VINCENZO, nell’esercizio delle proprie funzioni, PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 142 del 21.09.2021, è stato fornito atto di indirizzo al Settore Servizi Sociali per l’erogazione di un contributo “una tantum” mensile a lavoratori stagionali, per i mesi non lavorati durante il periodo da aprile a settembre 2021, di € 300,00, aumentabili di € 50,00 per ogni figlio a carico di età inferiore a 10 anni.

Tale sussidio assistenziale per “Emergenza COVID”, verrà erogato a titolo assistenziale, esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, così come previsto e disposto dall’art.34 comma 3 del DPR n. 601/1973 che dice:” I sussidi corrisposti dallo Stato e da altri Enti Pubblici a titolo assistenziale, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche”.

I requisiti richiesti per ricevere il sussidio assistenziale per “Emergenza COVID“: soggetti residenti o domiciliati nel Comune di Positano, con cessazione del rapporto di lavoro dipendente stagionale o a tempo determinato nel periodo compreso tra il 1° settembre 2019 e il 17.03.2020, che i soggetti fossero disoccupati per almeno un mese nel periodo aprile-settembre 2021 e che non fossero titolari di pensioni, di reddito di cittadinanza e/o emergenza.

La decisione presa è quella di impegnare la spesa di € 139.000,00 in favore dei beneficiari del contributo lavoratori stagionali e di liquidare la somma di € 65.450,00 , in favore dei beneficiari inserito nell’elenco pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune di Positano, presente qui in allegato .