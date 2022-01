Il bar Passo Duomo, ritrovo giovanile di Salerno e dintorni, ubicato in piazza Alfano 1n.1/2, gestito dall’eclettico Francesco Capparrone, da sempre sensibile ai problemi sociali, sanitari, economici e di ciò ne dà attestazione in qualsiasi occasione: costituendo momenti di svago con la sua musica, chiudendo il locale, a causa della pandemia, prima ancora del governatore della Regione, abbassando i prezzi per le difficoltà economiche in questo brutto momento. Anche per la rielezione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inteso lasciare il suo segno.

Ha commissionato alla famosa barman Maila Mele, vincitrice di svariati premi un cocktail raffinato, dedicato a Mattarella, che portasse il suo nome. La bravissima barman ha preparato, quindi, un cocktail, fatto col melograno, che è un grande portafortuna di salute e benessere e l’hanno chiamato cocktail di Mattarella. Intendendo con ciò fare un augurio al nostro esimio Presidente e dimostrando che i giovani di oggi ammirano e tanto la vera serietà, che emana dalla persona di Sergio Mattarella, che ha guidato e continuerà a guidare il nostro Paese come un buon padre di famiglia e come un adorabile nonno per i più piccoli, faro di luce, di legalità, di dignità per tutti.