Ciao Ugo, l’Addio di Stanislao Borriello

Meta, Sorrento ( Napoli). Il toccante addio al fratello Ugo di Stanislao Borriello. La redazione di Positanonews si stringe alla famiglia in questo momento di dolore

Io non sono solo e la speranza rinascerà sempre nel mio cuore perché si nutre dell’amore di chi, pur avendo lasciato questa terra – come te fratello caro – continuerà a vegliare su di me. Abbiamo viaggiato nel bene e nel male, lontani nella stessa stanza, e vicini più che mai a chilometri di distanza.

E io mi sono ritrovato ad accarezzarti come da molti anni non facevo, forse troppi, non facevo…Ed ho pianto.

Mille parole non bastano a cancellare il vuoto che un fratello caro lascia quando se ne va.

…Niente come la morte e l’amore hanno la forza di smuoverci nel profondo,

con un immenso grande dolore.

Anche se mi mancherai per sempre, l’allegria che hai portato nella mia vita, nella nostra famiglia, riscalderà il nostro cuore di amore e darà luce ai nostri ricordi di felicità.

Anche se hai trovato l’agognata pace tutti hanno perso un folle giullare che sorrideva alla vita anche quando essa stessa lo mordeva strappandogli brandelli di serenità.. mi piace pensare che guardando il cielo tu sei lì a guardarmi dall’alto sorridente e giocherellando come sempre❤️