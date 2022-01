Chiusura strada Sorrento-Massa Lubrense: ecco i nuovi orari della Sita. Il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, tramite un post pubblicato sul suo profilo Facebook, ha reso noti i nuovi orari delle linee della Sita per garantire i collegamenti con Sorrento dalle ore 8:30 alle ore 17, ossia nella fascia oraria in cui viene chiusa via Partenope per l’esecuzione dei previsti lavori dei sottoservizi elettrici ed idrici ed il rifacimento del manto di asfalto.

I collegamenti SITA dalle ore 8.30 alle ore 17 tra Sant’Agata e Massa Centro e viceversa durante l’orario di chiusura di via Partenope

Partenze da Sant’Agata per Massa

8.35 9.25 10.25 11.25 11.40 12.15 13.05 13.40 13.55 14.25 15.25

Partenze da Massa per Sant’Agata

9.00 9.35 10.00 10.40 11.55 (via Marciano-Termini) 12.25 13.15 13.55 14.10 (via Marciano – Termini) 15.40

Le coincidenze da e per Sorrento sono indicate nella tabella allegata