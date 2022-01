Chi era Domenico Biscardi?

Domenico Biscardi era un genetista e farmacologo. Il ricercatore, trovato senza vita nella sua casa, forse a causa di un infarto, aveva 45 anni.

Era noto soprattutto per il suo lavoro incentrato sui vaccini anti-Covid.

Il dottor Biscardi si era fatto conoscere per un audio di 16 minuti diffuso via WhatsApp con contenuti molto scettici sul Covid.

Il 21 settembre del 2020 aveva pubblicato un post Facebook in cui metteva in dubbio i test Covid-19, ossia il sierologico e il tampone, suggerendo agli utenti che questi siano fatti di proposito per falsare i numeri dei contagiati.

Domenico Biscardi era noto sul web per le sue teorie contro il vaccino anti-Covid. E così, alla notizia della morte, i no vax che lo seguivano, già parlano – ma sono solo teorie – di un “complotto” che Biscardi stava per “sventare” e per questo è “stato fatto tacere”.

“Grave lutto nel mondo della ricerca medica e scientifica, è morto il Dott. Domenico Biscardi, pare che sia stato trovato morto in casa”, ha scritto su Facebook un utente, che poi incalza: “Solo pochi giorni fa aveva fatto un breve video dove diceva di avere la prova definitiva che nell’essicato del vaccino anticovid erano contenuti nanodospositivi di tecnologia sconosciuta e si era detto pronto a presentarsi in Commissione Europea per depositare una denuncia formale in tal senso”.

Con riserva di quanto scritto, l’informazione sulla morte del ricercatore Domenico Biscardi è tratta da fonti di rete, in attesa di essere confermata e validata dai canali ufficiali.