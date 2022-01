Chi è Maria Chiara Giannetta, alias Blanca, l’attrice che condurrà Sanremo? Maria Chiara Giannetta è una delle cinque donne che accompagneranno Amadeus a Sanremo, reduce dal successo di Blanca, la fiction su Rai1 in cui interpretava una non vedente, è uno dei volti nuovi della tv italiana. Nata a Foggia il 20 maggio 1993, fin da piccola ha sempre avuto una passione incredibile per la recitazione. Comincia a studiare e partecipa a diversi spettacoli teatrali a livello amatoriale, mostrando di essere completamente a suo agio sul palcoscenico. Si è anche laureata in Lettere e Filosofia presso l’università di Foggia